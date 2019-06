MARION TORRENT, LA COMBATTANTE

Parcours. La Coupe du Monde féminine, Loulou Nicollin n’aurait jamais raté ça. Il se serait installé devant son poste et aurait peut-être eu les yeux un peu humides en voyant Marion Torrent. Sa , le surnom qu’il lui donnait, en quart de finale d’un Mondial, cela lui aurait fait quelque chose. Comme lors de la première sélection de sa en équipe de France B, il lui aurait sans doute envoyé un message pour la féliciter et la pousser.

La gamine qu’il a vue débarquer à Montpellier à 12 ans a encore grandi ces derniers mois. Visage poupon surmonté d’une crinière blonde, la joueuse de 27 ans est devenue un exemple pour des milliers de petites filles et de grands garçons aussi. Ses larmes, lors du match d’ouverture face à la Corée du Sud (4-0) et d’une poignante, ont touché le pays.

Elle, c’est le regard de son père qui l’a fait fondre, fil invisible chargé de tant de moments. Parmi eux, ce jour de 2015, celui de l’attribution à la France du Mondial 2019. , souffle-t-elle émue. Ce sera le Mondial. Loin de Luynes où atterrit très tôt depuis la Champagne avec sa famille, pour suivre papa l’informaticien.

En Provence, Marion Torrent a 6 ans et le Mondial 98 lui donne le virus du ballon. Son frère Romain touchera du doigt le rêve à l’AJ Auxerre, elle fait ses premiers pas dans le foot de mixité aux côtés de Valentin Eysseric (Fiorentina), l’ex-Montpelliérain Bryan Dabo ou Julien Lopez (Paris FC), frère du Marseillais Maxime Lopez. Ils attirent les regards. Elle aussi, par hasard. Un recruteur du MHSC venu pour ses copains la repère. Marion a 12 ans et la candeur de son âge. , se marre-t-elle. La tentative aurait pu tourner court. Le déracinement est compliqué, les familles d’accueil se succèdent et une blessure de croissance la freine alors que Patrice Lair l’invite à s’entraîner avec les pros.

Cette petite-fille de Catalan a le cuir solide. Et s’accroche. Elle a 15 ans lorsque Sarah M’Barek la fait débuter en D1, chez les grandes. L’abnégation paye. Elle en fait sa marque de fabrique. La même qui convaincra Corinne Diacre, tout juste nommée, de lui donner sa première sélection en Bleue, le 15 septembre 2017 face au Chili (1-0).

Dix ans ont passé depuis sa première en pros et Torrent vient de fêter ses 25 ans. Diacre, , lui offrira 23 autres capes et un statut de titulaire. […] , apprécie la sélectionneuse au soir de ce baptême. Avant elle, Philippe Bergeroo puis Olivier Echouafni ont snobé la petite blonde, cantonnée à l’équipe B. Milieu défensive baladée en défense centrale et sur les côtés, Torrent est partout à La Paillade mais pas en Bleue. Revers de la médaille de la polyvalence. , analyse la joueuse.

Il faut parfois y être aidée. L’arrivée en 2013 de Jean-Louis Saez au MHSC est un déclic. Avec le technicien, Torrent se fixe à droite de la défense et redouble d’efforts. Elle enchaîne les doubles entraînements, foot puis muscu. , reconnaît le désormais ex-entraîneur du MHSC. Torrent est dotée de qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, , décrit Saez qui peine à la retenir lors de footings où . Avec lui, cette amatrice de bonne bouffe s’épanouit, devient une cadre et un modèle de détermination. , décrit Sakina Karchaoui, partenaire au MHSC et chez les Bleues. confirme Torrent.

De là-haut, Loulou doit être fier de sa . nous avait-elle soufflé il y a deux mois. France-USA en est un. Elle ne le jouera pas seule.