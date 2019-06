UN CAP AU LYCÉE FRÊCHE

Six certificats d’aptitude professionnelle (CAP) de crémier fromager, les tout premiers en France, avaient déjà été créés à la rentrée 2018. Dix-sept vont suivre, en septembre 2019. Et le lycée Georges-Frêche de Montpellier fait partie des établissements choisis. Les inscriptions étant d’ailleurs déjà ouvertes. Elles concernent les jeunes après la classe de troisième, tout comme les adultes souhaitant se reconvertir. L’admission se fait soit par la voie scolaire, soit par l’apprentissage.

Dans le premier cas, les études durent deux ans. En plus de la théorie dispensée au lycée, quatorze semaines de stage professionnel sont prévues, sur quatre périodes de stage. Un certificat en un an est possible, selon le niveau de diplôme initial. Dans le second cas, en deux ans également, l’apprenti reçoit sa formation pratique chez un employeur (2/3 du temps) et au lycée (1/3 du temps). Dans les deux cas, il faut aimer le fromage ! Mais cela ne suffit pas. Le CAP permet au final d’accéder au poste d’employé qualifié crémier fromager, pour travailler dans des crémeries artisanales, sédentaires ou pas, des grandes, moyennes et petites surfaces, comme dans la restauration et la vente directe. Une poursuite en bac professionnel est possible. Au total, en 2019, en plus de Montpellier, deux autres formations de ce type seront accessibles en Occitanie : à Tarbes (65) et Muret (31).