ÉTHIOPIE : LE GRAND ÉCART

Parcours. C’est en Éthiopie que Maxime, artiste de cirque vivant à Montpellier, est souvent amené à vagabonder, et à s’exprimer. Ce baroudeur acrobate fait partie d’une création mêlant circassiens éthiopiens et français. Les résidences alternent d’un continent à l’autre, et le spectacle est voué à tourner entre les deux pays. À l’exception d’escapades dans les hauts plateaux ou à Lalibela, c’est la capitale que Maxime arpente régulièrement. Ce qu’il préfère ? Et le roman fétiche qui a accompagné cette découverte ? , de Vincent Defait… conseillé par La Géosphère, évidemment !

