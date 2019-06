« OLÉ, Y VIVA LA ROMERIA ! »

Festivités. On avait laissé en juin dernier les organisateurs de la Romeria de Mauguio sur un sentiment de réussite et des notes d’espoir. « C’est une fête magique, le temps semble s’arrêter, on se retrouve en Espagne, estimaient Patricia Moullin-Traffort et Laurent Hénin, élus délégués à la culture et aux traditions au moment de clore la 30e édition. On se retrousse déjà les manches pour préparer la future édition » assuraient-ils.

Nous y voilà… ou presque. à moins de deux semaines de trois jours de festivités (du 21 juin au 23 juin) aux accents andalous. Tout est fait pour que la danse, le chant, la gastronomie, les chevaux et toros « brodent et soulignent l’identité de la commune ». La Romeria del Encuentro est la promesse renouvelée depuis trente ans d’une grande fête populaire, proposant à tous de se rencontrer.

1 – FLAMENCO : LE FIL ROUGE

DE LA FIESTA

Eva Luis et ses musiciens ont la lourde tâche de présenter le premier spectacle le vendredi 21 juin. Avec Diviertete (Régale-toi), le spectacle met en valeur la complémentarité entre les différents éléments du cuadro flamenco.

Le lendemain, samedi 22, le flamenco populaire de Los Chiquitans lancera la soirée avant Barcelona Tablao, une soirée portée par des danseurs de la scène actuelle barcelonaise. Enfin, dimanche 23 juin, les chorégraphies de Serena de Sousa y Lola Navarro complètent la programmation.

Tous les spectacles flamenca sont donnés place de la Libération à partir de 21 h. Gratuit.

2 – LE CHEVAL, MEILLEUR AMI

DE LA ROMERIA

L’écho entre le pas des danseuses flamenca et celui des sabots sur le sable des arènes. Le spectacle équestre Caval Sueño dessine le parallèle artistique. Les éleveurs et dresseurs gardois Gari Zoher, entre haute école et liberté, et Christophe Hasta Luego, dans une tradition plus circassienne, illustreront le lien imperceptible entre homme et cheval.

3 – TAUREAUX : DE L’ENCIERRO

DES PETITS À LA CORRIDA

Deux jours seront consacrés au toro. Le samedi 22 juin, l’encierro des petits comporte une initiation à la corrida. Après la présentation des métiers (10 h 45), le travail de la cape et une pratique seront possibles. L’après-midi, tienta (16 h), avec les élèves du Centre français de la tauromachie. Place, le dimanche 23 à 17 h 30, à la corrida avec six toros de Gallon (Mas Thibert, Arles) pour Antonio Nazare, Damian Castaño et le jeune El Adoureño.

4 – ET AUSSI : ATELIERS, CONTE, CLOWN, CONCOURS DE PAELLA

La famille et les enfants occupent une place centrale dans cette Romeria 2019. Tout le week-end, un espace leur est dédié aux arènes à travers différents ateliers culinaires ou tablao. À noter, le samedi 22 juin, à 11 h, le moment de conte, avec Susana Azquinezer et le spectacle burlesque (clown) Olé, à 18 h. Enfin, le dimanche 23 le matin, deux incontournables de l’événement. La messe flamenca (église Saint-Jacques, 10 h 30) et le défilé qui lui succède, mais aussi le traditionnel concours de paella (8 h-14 h, inscriptions ouvertes, Espace Morastel) qui connaîtra son dénouement.