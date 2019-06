FONTÈS PRÊT À INVESTIR

François Fontès est prêt à investir personnellement dans le projet de stade engagé par la famille Nicollin. Il est prêt non seulement à faire partie d’un pool d’investisseurs privés pour boucler le financement du futur équipement, mais également prêt à en dessiner les contours si on le lui demandait. « Le MHSC fait partie du patrimoine montpelliérain. Et tout ce qui constitue le patrimoine local doit être soutenu et même sauvé quand c’est nécessaire », explique-t-il à Midi Libre. L’architecte est également un homme d’affaires avisé. N’a-t-il pas sauvé, il y a deux ans, la librairie Sauramps, quand l’enseigne a connu des difficultés financières. Son engagement d’alors répondait à la même logique de soutien à tout ce qui participe de l’identité montpelliéraine. François Fontès en a les moyens. Il dispose d’une force de frappe financière importante. Qu’il est disposé à mettre au service du projet souhaité par Laurent Nicollin. D’autant qu’avec son autre casquette de promoteur immobilier, il serait l’interlocuteur tout trouvé.