UNE ÎLE EN PARTAGE

Passion. Pour Damien Rousseaux, les îles sont une passion : enfant, il passait des heures à en étudier les contours sur les cartes. Et puis c’est sur celle d’Haïti qu’il rencontrera Estelle. Après leur mariage et une escale à Montpellier pour une formation, les voilà depuis peu installés sous d’autres tropiques : ceux de Mayotte. Une île encore, de celles qui émerveillent, . La découverte est totale, et pour cause : Aussi parce qu’ici, leurs compétences peuvent se déployer. Estelle est urbaniste spécialisée dans l’habitat précaire, une thématique centrale pour réhabiliter Mamoudzou, où se trouve . Quant à Damien, qui travaille dans la gestion de l’environnement, il a trouvé un terrain idéal avec les mangroves de l’immense lagon. Jusqu’à quand resteront-ils en terre mahoraise ?

Après Montpellier, Estelle et Damien se sont installés à Mayotte.