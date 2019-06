«UNE AMBIANCE FAMILIALE»

Oui, le calendrier a été respecté à 100 %. Le stade est en configuration Coupe du monde. Nous serons prêts dimanche pour accueillir les équipes et leurs représentants à la veille du premier match.

Non. Nous sommes satisfaits d’avoir déjà vendu plus de 50 000 places, ce qui représente près de 60 % de remplissage. J’espère qu’on arrivera à avoir un stade plein pour Australie -Brésil, match qui se vend le mieux. Nous attendons évidemment des achats de dernière minute, comme cela est souvent le cas dans les pays méditerranéens. Les guichets de La Mosson seront ouverts les jours de match à partir de trois heures avant le coup d’envoi.

Nous n’avons pas encore de chiffre précis à ce propos mais les Australiens et les Allemands représenteront les groupes de supporters les plus importants. Il y a aussi une communauté camerounaise bien présente à Montpellier et je suis certain que les supporters brésiliens et néo-zélandais seront également nombreux.

Ce Mondial reste un événement de portée internationale mais nous espérons que les gens le vivront comme quelque chose de familial et d’amical, sans les contraintes et les excès que l’on rencontre parfois autour des matchs entre équipes masculines. La Fan expérience doit participer à cela et nous comptons sur la Métropole de Montpellier, qui en assurera l’animation, pour avoir une ambiance festive avec la retransmission de certaines rencontres sur un écran géant.

Yiannis Ntzoufras.