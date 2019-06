Le Fifa Fan Experience de Montpellier a été inauguré mercredi sur l’Esplanade, au niveau de la Maison des relations internationales, à deux pas de la place de la Comédie. Accessible gratuitement, il est ouvert à tous, petits et grands, désireux de s’essayer au foot fléchettes, au foot bowling ou au babyfoot. Des animations photo et maquillage sont également proposés près du stade de La Mosson les jours de match. Un écran géant permettra de voir les matchs des Bleues et une sélection de rencontres de la Métropole, qui assure l’animation du lieu (programme complet sur le site de la Métropole). Le tout sera encadré par 250 volontaires. Leur nombre respecte la parité hommes/femmes. Ils sont constitués de 43 % d’actifs, 33 % d’étudiants et 21 % de retraités. 25 nationalités différentes sont représentées dans leurs rangs. Une armée internationale qui ne déparera pas avec les contingents de supporters étrangers attendus. Comme lors du Mondial 1998…