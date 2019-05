UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

Pour le grand retour du dirt, c’est Hurricane tracks qui est en charge de la ligne. Comprenez que le trajet est réalisé par une des filiales de Hurricane.

Crée en mars 2019, Hurricane Tracks est une filiale qui regroupe Hurricane et quelques associés comme Vincent Boucardey, Vincent Chrzanowski et Alex Dropsy de Peynier. À force de travail, de voyages, de pratique et d’ouverture d’esprit, Hurricane, la société organisatrice du Fise, a développé un savoir-faire unique en son genre, entre consulting, maîtrise d’œuvre et réalisation. Depuis mars 2019, elle a ajouté une filiale : hurricane Tracks. Sorte de bureau d’études qui conçoit la construction d’aménagements pour la pratique du vélo et des glisses urbaines. La société a pour vocation le design et la fabrication des bosses en terre sur les événements Fise mais est aussi spécialiste des pumptracks. note Vincent Chrzanowski.

Hurricane Tracks a réalisé le tracé et les structures des pumptracks.