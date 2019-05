CE QU’IL NE FAUT PAS LOUPER AU FISE :

Direct Matin Montpellier Plus

Durant 5 jours, le Fise regorge d’événements spectaculaires, et la sélection peut parfois s’avérer extrêmement compliquée. Pour tenter de vous faciliter la tâche, vous propose ici les événements majeurs, jour par jour, (voir leurs emplacements sur le plan en pages 6 et 7). Une liste non exhaustive, bien entendu.

JEUDI 30 MAI :

1/2 finales de SKATEBOARD STREET PRO à 15h.

1/2 finales de BREAKING OPEN SERIES à 21h55, et finale à 23h20.

1/2 finales SCOOTER FREESTYLE PRO à 18h. Contest des meilleures figures de SCOOTER FREESTYLE à 19h40.

Finale dames BMX FREESTYLE SPINE RAMP à 17h. Concerts DJ SET et LIVE du RADAR STAGE de 14h à 21h.

Finales dames et messieurs du PARKOUR SPEED RUN AMATEUR à 19h.

(Tramway Ligne 3 direction Perols, arrêt Ecopôle) : Concert FISE DJ SET de 20h à minuit.

VENDREDI 31 MAI :

1/2 finales dames UCI BMX FREESTYLE PARK WORLD CUP à 10h.

Finales Junior SKATEBOARD à 11h30. Finales dames SKATEBOARD à 13h. Finales amateurs SKATEBOARD à 14h40. Finales Pro SKATEBOARD à 17h15. Meilleures figures SKATEBOARD à 18h45.

Finales amateurs SCOOTER à 12h40. 1/2 Finales messieurs ROLLER WORLD CUP à 14h30. Finales Pros SCOOTER à 19h20.

Finales dames à 20h20.

Concerts DJ SET et LIVE du RADAR STAGE, de 14h à 23h. Finale amateurs BMX FREESTYLE à 13h. Finale amateurs SKATEBOARD à 10h. Finale amateurs ROLLER FREESTYLEà 11h40. Finale Pros ROLLER à 17h50.

SAMEDI 1er JUIN :

Finale dames UCI BMX FREESTYLE WORLD CUP à 13h, et 1/2 finales messieurs à 15h15.

1/2 finales messieurs UCI BMX FLATLAND WORLD CUP à 17h.

Finale messieurs ROLLER WORLD CUP à 18h35.

1/2 finales Pros WAKEBOARD à 15h, et 1/2 finales Experts à 20h.

Concerts DJ SET et LIVE du RADAR STAGE, de 14h à minuit. Finale Pros SCOOTER FREESTYLE à 18h15. Finale Pros SKATEBOARD à 20h. Finale Pros BMX FREESTYLE SPINE RAMP PRO à 21h20.

Parkour : Finale messieurs PARKOUR SPEED RUN à 15h15. Finale dames PARKOUR FREESTYLE à 17h.

DIMANCHE 2 JUIN :

Finale messieurs BMX FREESTYLE WORLD CUP à 15h. Meilleures figures BMX FREESTYLE à 16h40. Finale amateurs BMX FREESTYLE à 17h40.

Finale Pros BMX STREET à 16h30. Meilleures figures à 18h.

Finale dames BMX FLATLAND WORLD CUP à 13h50, et Finale messieurs à 16h45. Cérémonie de clotûre du Fise Montpellier 2019 à 18h50.

Finale dames ROLLER WORLD CUP à 14h30.

Finale Pros WAKEBOARD à 12h45, Best Tricks à 14h20 et Finale Experts à 16h.

Finale messieurs PARKOUR FREESTYLE à 13h45, et Finale dames PARKOUR SPEED RUN à 15h15.

La finale de Flat, c’est ce dimanche.