LES ÉCOLOS SE BOUGENT

Direct Matin Montpellier Plus

Politique. , comme dirait l’autre. Alors que la plupart des formations politiques à avoir présenté un candidat aux élections européennes se plaignent à longueur de journée de l’absentéisme record qui risque de frapper le scrutin de ce week-end, les écologistes, eux, battent le pavé.

Hier, les militants d’Europe Écologie Les Verts (EELV) de Montpellier – et leur porte-parole Manu Reynaud en tête -, étaient ainsi sur la place de la Comédie. De la com’ sur la Com’, en somme. Après avoir déployé une banderole , ils ont distribué des pailles en inox réutilisables (contrairement à celles, en plastique, qui finissent au fond des estomacs des baleines). Histoire de rappeler, aussi, qu’en matière de communication politique, les partis écologistes – et ce, dans beaucoup de pays d’Europe – sont parmi les plus avant-gardistes.