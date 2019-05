AU CŒUR DES HALLES CASTELLANE

LE BAR DES HALLES CASTELLANE

Les Halles Castellane ne seraient pas les même sans leur bar !

Joseph Marsala, l’indéboulonnable tenancier de cet établissement emblématique y sert depuis 30 ans une clientèle des plus diverses, du médecin à l’avocat en passant par les étudiants ou les familles en session shopping.

Ici, on ne vous propose que des boissons, mais les badauds peuvent aller faire leurs emplettes dans les Halles puis s’installer ensuite sur la terrasse ensoleillée du bar, pour déguster leurs produits accompagnés d’un café ou d’un pastis. Une terrasse qui a vu passer plus d’une génération de Montpelliérains : , s’amuse Joseph.

La raison de ce succès intemporel ? , explique-t-il, en toute simplicité. Les halles, il les a vus évoluer, regrette que l’esprit marché soit moins présent, mais il reconnaît que

.

LES SAVEURS DU TERROIR

Si vous recherchez des produits régionaux pour un repas aux saveurs du terroir, ou pour offrir à d’infortunés amis parisiens, rendez-vous sans plus attendre à l’étal 20 des Halles Castellane, Le Bouquet des Saveurs. Vous y serez accueillis par Yvonne, qui s’occupe de cet étal depuis 12 ans, mais il existe depuis l’ouverture des Halles !

Yvonne revendique un véritable amour des marques « familiales », au détriment des produits industriels, et une proximité avec ses clients qui savent qu’ils trouveront ici de quoi se régaler, avec de bons produits issus du circuit court uniquement : spécialités régionales, confitures

artisanales, miel et huiles locales, ainsi que l’authentique brandade de Nîmes, et les incontournables tielles sétoises.

Un fonctionnement « à l’ancienne » qui a de nombreux adeptes, Yvonne ayant de plus la chance d’être idéalement située dans les Halles, près de l’ouverture Est :

La rénovation des Halles envisagée durant le mois d’août ? Selon elle,

DE LA VOLAILLE DE QUALITÉ DEPUIS 30 ANS

Marc Houlier, qui a fondé sa propre maison en 1974, tient l’étal du même nom dans les Halles Castellane depuis 1990.

S’il regrette que les Halles soient moins animées qu’avant, le nombre d’étals ayant fortement diminué pour passer d’environ 70 à une vingtaine, il continue depuis 30ans à servir une clientèle de gourmets désireux de se régaler de volailles de qualité.

En effet Marc Houlier ne propose que de la volaille fermière de plus de 130 jours, contrairement à 90 dans la grande distribution. La différence ? Le goût du poulet, arrivé à l’âge adulte, qui ravira les papilles des gastronomes les plus exigeants. Marc se fournit bien évidemment chez les meilleurs éleveurs, de Haute-Garonne, du Gers ou encore de Bresse, et vous trouverez également chez lui de la charcuterie soigneusement sélectionnée, venue entre autre d’Aveyron et du Tarn.