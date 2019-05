À PROXIMITÉ DES HALLES CASTELLANE

Direct Matin Montpellier Plus

UN CAFÉ À L’ANGLAISE

Dans une ambiance blues détendue, le Bonobo café vous propose des spécialités anglaises (pumpkin latte, pancakes salés ou sucrés), et des cafés dont la mousse se décline en véritables œuvres d’art.

Joyeusement animé, le Bonobo accueille aussi bien de jeunes familles que des étudiants entre deux cours, et afin de faire régner la convivialité, le

wi-fi est banni de ce havre de paix ! Et cela n’empêche pas l’atmosphère d’être ultra-chaleureuse : service très souriant, déco inspirée (vous pourrez entre autres admirer des peintures faites… au café !), mobilier cosy en bois, l’endroit parfait pour faire une pause après vos emplettes aux Halles Castellane !

DE LA BD TOUT AZIMUTS !

Christophe Régner a ouvert cette librairie dédiée à la BD sous toutes ses formes il y a 22 ans.

Suite à l’essor du manga et au retour en force du Comics, Azimuts s’est dotée d’un second local (pratique, ils sont côte à côte), ce qui vous permettra à coup sûr d’y trouver votre bonheur : la librairie est passée de 600 nouveautés par an en 1996 au moment de son ouverture, à 5 400 nouveautés annuelles désormais !

C’est donc plus de 16 000 références, que vous pourrez découvrir dans cet espace de 145 m2, allant de la bande dessinée au roman graphique en passant par un large choix de mangas. L’offre est très diversifiée, et vous serez bien conseillés dans vos recherches d’ouvrage ou de cadeau à offrir ! Pour les passionnés ou les novices, Azimuts s’inscrit comme un shop incontournable de la BD : à noter que la librairie organise tous les mois des séances de dédicaces avec des auteurs : Fabcaro, Fabrice Erre, Jim ou Lewis Tronheim sont déjà venus rencontrer leurs lecteurs entre ces murs où il fait bon lire.

ÉCLAIRS & PANETTONE

Ouverte depuis 9 mois, cette boulangerie-pâtisserie s’est rapidement inscrite dans le paysage gourmand des Montpelliérains, et c’est une véritable affaire de famille !

Jean-Pierre et Laurence, les gérants, et leurs enfants ont rapidement fait de cette enseigne une référence grâce à leur savoir-faire et à leurs créations originales.

En plus des viennoiseries habituelles, Maison Bonnaire vous propose ses deux spécialités : le Panettone et des éclairs plein d’imagination qui ont fait leur renommée.

Fort de ses précédents stages aux USA et au Japon, Jean-Pierre n’hésite pas à aller chercher son inspiration ailleurs : ici, on reprend les classiques de la pâtisserie traditionnelle pour les décliner en version éclairs

(il y a même un format familial pour les grosses faims), comme l’éclair au Paris-Brest… et vous pourrez même vous laisser tenter par leur recette d’éclair salé : écrasé de pomme de terre, crème, ciboulette et chips de magret de canard…