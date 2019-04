LES BONS PLANS DU WEEK-END

1- SALON : OCCITANIE GAME SHOW

Déclinaison du Toulouse game show, l’Occitanie game show installe pour la 2e fois au parc-expo de Montpellier ses passions pop et geek délirantes et colorées. L’affiche semble assez solide avec des comédiens de séries, youtubeurs, illustrateurs, musiciens, cosplayers… Sans oublier une myriade de stands.

2- POP : SHAWN MENDES À L’ARENA

Coqueluche des plus jeunes, marqué par l’influence de John Mayer, Justin Timberlake

et Bruno Mars, le chanteur canadien Shawn Mendes n’avait pas encore 19 ans

qu’il avait déjà vendu plus de 20 millions d’albums dans le monde ! Publié au mois

de mai dernier, son 3e opus lui a récemment valu cinq Junos, l’équivalent des Victoires de la musique au Canada, dont les récompenses de l’artiste de l’année, de la chanson de l’année pour , et de l’album pop de l’année.

3- HIP-HOP : SOPRANO À L’ARENA

De son vrai nom Saïd M’Roumbaba, le rappeur marseillais Soprano s’est d’abord signalé au sein des Psy 4 de la rime, collectif fraternel et familial, héritier spirituel d’IAM. En solo, il vole de succès en succès. Soprano est un artiste généreux, attentif à l’air du temps sans être totalement esclave de celui-ci, qui proclame son positivisme sur un créneau (le rap pour les jeunes et les ados) par essence dominé par la provocation.

4- CIRQUE À BÉZIERS : “REFLETS DANS UN ŒIL D’HOMME”

Inspiré de l’essai éponyme de Nancy Huston, diversement apprécié à sa sortie en 2012 chez Actes Sud, le spectacle de cirque contemporain imaginé par la compagnie Le Diable au corps interroge le regard de l’homme sur la femme. Et à croire que l’image et le geste sont plus forts que les mots et l’émoi, Reflets dans un œil d’homme fait l’unanimité depuis sa création. Quelque chose dans sa manière gracieuse et acrobatique de passer en revue

les injonctions et les attentes des rapports homme/femme…

