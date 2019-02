QUAND LES FILLES SONT AUX PLATINES

/ « La nuit montpelliéraine bouge vraiment bien »

« Je suis passionnée de musique depuis toujours, j’ai même fait partie d’un groupe de rock, mais je me suis retrouvée à mixer dans un bar suite à un pari…et ça a été une révélation ! Je trouve que la nuit montpelliéraine bouge vraiment bien, je connais bien certaines autres djettes

comme Zita, il y a généralement une bonne entente entre nous toutes !

Cela fait aujourd’hui plus de deux ans que je joue à Montpellier, mais aussi à Ibiza, et j’ai eu une résidence au Milk… actuellement je joue à l’Australian, je fais surtout des soirées étudiantes dans lesquelles je joue de la bass-house, c’est à dire de la musique club avec une forte dominance de basses. Musicalement, je me sens proche d’artistes comme DJ Snake ou Don Diablo, mais j’écoute pas mal de hip-hop aussi… Mon premier track « Uno » est d’ailleurs sorti il y a deux semaines ! »

/ « Qu’on ne vienne pas me dire que je suis bookée parce que je suis une fille ! »

« Je suis Montpelliéraine (et petite fille d’un mafieux calabrais), je joue depuis quelques années. Il est difficile de me coller une étiquette, mon style a beaucoup évolué depuis mes débuts : je joue une musique électronique pointue et mélodieuse, parfois bien barrée, allant de

la House à la Techno. Je suis certains artistes depuis très longtemps comme Laurent Garnier, Agoria, Modeselektor, et ils ont une forte influence sur mes sets, mais j’écoute aussi beaucoup de Rock, du Funk, du Jazz, du Classique, et même de la musique andalouse.

Je suis devenue DJ assez naturellement : j’ai toujours eu une vie nocturne assez intense, je sortais beaucoup et j’étais un “ petit rat de backstage ” !

J’ai joué un peu partout en France et en Europe, dans des bars “ underground ”, ou des plages privées… j’ai même joué sur la scène de l’opéra de Montpellier. Je n’ai pas de “résidence ”, et ça ne m’intéresse pas ! Et qu’on ne vienne pas me dire que je suis bookée parce que je suis une fille. Ça a le don de me hérisser le poil… Perso, je préfère largement quand les affiches sont mixtes. Chacun a sa propre façon de mixer, et d’aborder un set. Peu importe qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon, au final ! »

/ « J’ai vraiment pris goût à faire danser les gens »

« Mon père était collectionneur de vinyls et ma mère officiait sur Radio Clapas, j’ai donc baigné dans la musique dès mon plus jeune âge et commencé à m’intéresser aux vinyls très jeune, et à collectionner les 45 tours décalés ! J’ai appris à mixer toute seule, et quand j’avais 17 ans, on

m’a proposé de mixer au bar le Huit, dans le centre-ville de Montpellier. Et j’ai vraiment pris goût à faire danser les gens. Ce que j’aime, c’est mélanger des sons récents et de la musique beaucoup plus old-school, je suis très ecclectique et je n’ai pas peur de balancer parfois des

morceaux un peu improbables.

Aujourd’hui je tourne dans tous les Mamas Shelter de France (enseigne ayant des clubs basés à Marseille, Paris, Toulouse…), je suis résidente à la Suite des Bains et cet été vous pourrez me retrouver au Carré Mer pour la soirée mensuelle Lacoste et au club la Dune avec DJ Blacky

pour les célèbres soirées Kitsch tous les mercredis !