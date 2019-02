DERNIÈRE CHANCE

Revanche ? Ce sera forcément différent. Le 23 septembre dernier, le derby Occitanien n’avait pas franchement tourné en faveur des Toulousains, puisque le MHR, en pleine bourre à cette époque, l’avait atomisé 66 à 15. Quelques mois plus tard, voilà Toulouse sur la plus haute marche du Top 14, leader donc, et sur une série de 4 victoires consécutives. De quoi faire trembler les Montpelliérains, neuvièmes, et qui ont enchaîné trois revers d’affilé, dont le dernier face à la lanterne rouge Perpignan, qui s’est dépucelé de victoire cette saison face au MHR. Les Montpelliérains devront imposer, samedi à 18h, un gros défi physique pour l’emporter.