LE MHSC AU PARC CE SOIR

Défi. Est-ce le meilleur moment pour affronter le Paris SG ? Certainement pas. Pour s’en persuader, il n’y a qu’à voir comment, même dans les matchs où les parisiens semblent malmenés ou diminués (comme face à Bordeaux), ils parviennent tout de même à marquer des buts venus d’ailleurs (par l’intermédiaire de leur jeune flèche dorée, Kylian Mbappe, actuellement co-meilleur réalisateur européen, aux côtés d’un certain Léo Messi). De plus, leur belle victoire à Old Traford (0-2) la semaine dernière, a certainement regonflé à bloc les joueurs de Thomas Tuchel, pourtant privé de deux de ses meilleurs joueurs, Neymar et Cavani, ce dernier devant quand même revenir dans le groupe après le match contre le MHSC, ce soir à 21 h au Parc des Princes.

Mais est-ce le meilleur moment pour affronter le MHSC ? Pas forcément non plus ! Lui dont la défense de fer (merci Capitao Hilton) a fait plier l’attaque de feu Lilloise (Bamba, Pépé, Leao, Remy…) dimanche dernier (0-0). Et, comme il est permis de rêver aussi dans le Sud, l’on se prend à imaginer un petit but en contre d’Andy Delort. Ce serait magique. Et Paris serait Tuchel, mais pas coulé.