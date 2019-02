VOIR LES BÉBÉS GUÉPARDS

Trop mignons. Chill, Comoé, Chuka et Cuatro, les quatre guépardeaux nés le 29 novembre dernier au zoo de Lunaret, sont désormais visibles du public.

Chaque jour depuis mercredi, à partir de 11 h toutefois, pour leur éviter le froid matinal, Sita la maman et ses quatre petits ont accès à leur nouvel enclos, qui se trouve juste à côté de celui des deux portées de mai et juillet. Les visiteurs peuvent donc voir d’un côté les deux premières portées et de l’autre les tout-petits. Et ils séduisent le public !