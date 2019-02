LES QUATRE COUPS FATALS DE JIMMY

1- LE COUP DE COUDE DROIT

« Dans la Boxe Thaï, mon surnom est “Golden Elbow”, car ce coup de coude est ma spécialité. C’est un coup vicieux, qu’il faut donner avec l’os, et qui me permet “d’ouvrir” mes adversaires. Je ne l’utilise que deux ou trois fois par match car, lorsque le mec en face a compris à quel moment tu le places, il peut lancer une contre-attaque dévastatrice. Il faut donc savoir le “cacher”, et le déclencher rapidement ensuite. »

2- LE DIRECT DU GAUCHE

« Si le coup est bien placé, que la tête de mon adversaire est bien tournée vers moi, c’est un coup qui ne pardonne pas, car je suis gaucher et que j’y mets beaucoup de puissance. Avant de le déclencher, je le gêne avec quelques coups du droit, avant de le détruire du gauche. Si je le place bien, le match est fini. Mais c’est un coup qui demande beaucoup de technique, donc je le peaufine encore. »

4- LE COUP DE PIED

« Un bon high kick est un coup de pied qui vient se loger directement dans la tête de l’adversaire. Je suis gaucher, donc mon gauche est plus destructeur, quand mon droit est plus rapide. Il faut savoir varier en fonction de l’adversaire. S’il est bien placé, cela le met KO direct. La Boxe Thaï est un sport très violent, mais les mecs contre qui je boxe sont comme mes frères. Plus tu aimes le boxeur d’en face, plus le match sera beau. C’est pour cela qu’à l’inverse de certains sportifs, je ne joue jamais à la provocation avant un match. Je trouve cela ridicule, et ça ne présente ni une bonne image du boxeur, ni une bonne image de la discipline. »

3- LE COUP DE GENOU

« J’ai mis beaucoup de KO dans ma carrière avec ce coup. Bien placé au niveau des côtés, il coupe littéralement le souffle à l’adversaire, qui aura du mal à s’en remettre. Il faut bien savoir le déclencher, après avoir, par exemple, “endormi” l’adversaire avec une petite anglaise (quelques coups rapides des poings, NDLR). »