L’ODYSSÉE D’UN ENFANT D’ICI

En 2010 Laurent Ballesta monte la première expédition qui a pour

but de ramener les premières images au monde du cœlacanthe faites par un plongeur. Il lui aura fallu dix ans pour envisager des plongées aussi engagées sur le site présumé : une série de grottes sous marines au large d’une côte reculée d’Afrique du Sud, par 120m de fond. Des

plongées de plus de 4 heures, pour une poignée de minutes passées au fond avec l’animal mythique.

En Polynésie, une meute de 700 requins peuple passe de l’atoll Fakarava. C’est le plus grand regroupement de requins gris connu à ce jour, et mis en lumière par l’équipe de Laurent lors de sa première expédition en 2014, « Le mystère Mérou ». Pour réussir ce pari, les 30 membres de l’équipe, plongeurs, cameramen, logisticiens, scientifiques et équipe de tournage, se retrouve pendant 7 semaines, aux portes du vaste Océan Pacifique. 300 heures de plongée cumulées sur 4 années, 85 000 déclenchements photograpiques : une première mondiale.

PRATIQUE :

*Entrée libre et gratuite, du mardi au samedi de 10h à 19h.

*Visites guidées avec un médiateur : les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h.

*Visite en groupe sur réservation : serviceprogrammation@herault.fr.

*Visite Langue des Signes Française sur inscription : samedi 19 janvier à 11h/serviceprogrammation@herault.fr.

*Ateliers scolaires Infos Tel : 04 67 67 30 27/serviceprogrammation@herault.fr.

En octobre 2015, Laurent Ballesta embarque à bord de l’Astrolabe pour une expédition en Terre Adélie initiée par Luc Jacquet. C’est au cours de cette expédition qu’il réalisera la photographie de la face cachée d’un iceberg, la première d’un géant de glace immergé, en entier. Avec celle-ci, il obtiendra le prix de Wildlife Photographer of the year, dans la catégorie Earth Environment du Natural History Museum de Londres en 2017.

Ce voyage dans les eaux douces de l’Hérault constitue l’un des premier projets phares de Laurent Ballesta. Sur le cliché, on découvre l’accouplement des couleuvres vipérines Natrix maura (50 cm), au sein de la source de la Buèges, à Pégairolles-de-Buèges. La photographie est prise à 20 centimètres de profondeur. Un petit coup de palme pour l’Homme…