RENDEZ-VOUS LE 30

Grand débat. Jusque-là, Ville et Métropole de Montpellier s’étaient peu impliquées dans ce grand débat. Les deux collectivités avaient simplement mis en place une adresse mail, afin de permettre aux habitants de s’exprimer par courriel (debatnational@ville-montpellier.fr ; debatnational@ montpellier3m.fr), et des feuilles sont à disposition aux accueils des deux collectivités – que nous n’avons pas pu consulter. Mercredi soir, Philippe Saurel a finalement invité les Montpelliérains . Les quatre grands thèmes lancés par l’Élysée seront abordés : fiscalité, services publics, transition écologique, démocratie et citoyenneté.