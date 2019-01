DÉJÀ 30 000 ENTREPRISES !

Record. Le 24 Janvier prochain, lors de ses vœux, Christian Poujol, le président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, honorera la création de la 30 000 ème entreprise artisanale de l’Hérault : le garage à Cournonsec. Une entreprise emblématique, d’abord parce qu’elle met en avant une procédure administrative qui a le vent en poupe ces derniers temps : le reprise d’entreprise. Plutôt que de créer une nouvelle société, il semblerait qu’un rachat permette en effet une plus grande pérennité à celui qui débute son activité. La raison pour laquelle le président Christian Poujol demande aux services de la CMA34 de tout mettre en œuvre pour accompagner le cédant et le repreneur dans leur démarche et de soutenir cette pratique.