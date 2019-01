QUE FONT VOS DÉPUTÉS DE L’HÉRAULT ?

Classement. Les intéressés détestent ces classements, peu représentatifs disent-ils de leur travail. Dura lex, sed lex, le palmarès de l’activité des députés revient malgré tout chaque année. Le journal en ligne Contrepoints a ainsi publié le classement 2018 des parlementaires, basé sur l’assiduité, la participation et l’activité des 558 élus de l’Assemblée nationale. Un document qui repose sur les données très officielles compilées par le site

Le verdict pour les neuf députés de l’Hérault ? Peut mieux faire, si l’on considère que la première d’entre eux, Coralie Dubost, rentre tout juste dans le top 100. L’élue LaRem est 99e, devant Emmanuelle Ménard (apparentée RN – 133e), Jean-François Eliaou (LaRem – 154e), Patricia Mirallès (LaRem – 200e), Nicolas Démoulin (LaRem – 250e), Christophe Euzet (LaRem – 334e), Philippe Huppé (LaRem – 455e), Muriel Ressiguier (FI – 502e) et, pour finir, Patrick Vignal (LaRem – 511e).

Dans le détail, les champions de la présence sont Nicolas Démoulin, Emmanuelle Ménard et Patricia Mirallès, avec 40 semaines de présence, contre 30 seulement pour Patrick Vignal. Par son appartenance à un groupe politique peu important (RN), où la parole se partage entre un petit nombre d’élus, Emmanuelle Ménard est aussi celle qui compte le plus d’interventions dans l’Hémicycle avec 970 prises de parole… contre 2 pour Patrick Vignal. Dans un groupe aussi resserré, Muriel Ressiguier n’est pas aussi bavarde (166 interventions) mais elle est, et de loin, celle qui présente le plus d’amendements (4 129, contre 500 à 800 pour les députés LaRem). En revanche, jeu politique oblige, seuls 56 ont été adoptés, quand Coralie Dubost et Patricia Mirallès en ont fait voter 479 et 326.

Si Coralie Dubost est la mieux notée des neuf, c’est surtout pour ses réunions (102) et interventions (242) en commissions. Mais logique, elle doit ces statistiques à son poste de vice-présidente du groupe LaRem… qu’elle a perdu à l’automne.

Bref, nos députés savent sur quoi il faut travailler. Quoi que, réagit Patrick Vignal coiffé du bonnet d’âne, Et tant pis pour le classement !

Patrick Vignal, dernier de la classe, préfère « être sur le terrain ».