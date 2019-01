Pédales. Vous êtes un cycliste dans l’âme ? Vous avez envie de vous engager pour la bonne cause ? N’attendez plus, le défi des Cistes est fait pour vous.

Du 3 au 5 mai 2019 et à l’occasion du match Castres – Montpellier, le challenge consiste à rallier, seul ou en équipe, les 200 kilomètres qui séparent les deux villes en vélo et en deux étapes. Ce chemin vert et escarpé entre l’Hérault et le Tarn est surtout celui du caritatif, puisque les participants s’engagent pour soutenir le Fonds de dotation Montpellier Rugby, et plus précisément la lutte contre les discriminations. Dans un souci d’organisation et de sécurité, le défi est limité à 40 participants ! Il est ouvert aux personnes à mobilité réduite. L’objectif minimal de collecte est fixé à 400€ par participant, ce qui validera définitivement l’inscription au défi. 1ère étape : Montpellier – Fraisse sur Agout (140 km) – Vendredi 3 mai. 2ème étape : Fraisse-sur-Agout – Castres (60 km) – samedi 4 mai. Ici, pas de maillot jaune ou de meilleur grimpeur mais uniquement une volonté de s’engager de façon physique et philanthropique !