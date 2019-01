LE RAP SELON ALEX_VERMO

Direct Matin Montpellier Plus

Révélation. Quelle claque ! Le jeune Montpelliérain Alexandre Vermorel, âgé d’à peine 16 ans, atteindra-t-il un jour le niveau de son modèle Nekfeu ? Toujours est-il qu’après s’être inscrit à un concours national de freestyle Rap sur Instagram, organisé par un YouTubeur, le lycéen de Joffre vire en tête des votes, avec (mardi après-midi) près de 3 500 vues et près de 1 000 likes ! Un vrai plébiscite pour Alexandre, qui a choisi un thème d’actualité et peu évident à traiter : celui des violences faites aux femmes. Bravo à Alex, donc, que vous pouvez soutenir jusqu’au 25 janvier sur le compte lesprodigesrap. Et pour ceux qui souhaiteraient lui adresser des félicitations particulières, son Insta est Alex_Vermo !