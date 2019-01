ENTAMEZ 2019 DU BON PIED !

Direct Matin Montpellier Plus

Reprise. Ne nous leurrons pas, les fêtes de fin d’année ont eu un impact sur votre organisme. Voire pire, sur votre tour de taille. Ajouté à cela l’arrivée de l’hiver, qui n’incite pas aux longues balades le long du Lez ou en bord de mer, et vous aurez un terrain propice à une condition physique catastrophique qui rejaillira, tôt ou tard, sur votre moral. Pour éviter cela, a fait appel à un coach réputé à Montpellier, Jérémy Bon, dont les entraînements urbains (ou “urban training” en anglais) sont de plus en plus suivis (lire ci-dessous).

1- RECHERCHER L’ÉQUILIBRE

Jérémy Bon rappelle d’abord un principe essentiel : dans l’activité sportive, comme pour le reste, tout est une histoire d’équilibre. (allant de la marche nordique au running, selon l’intensité adaptée aux besoins et objectifs de chacun)

2- NE PAS GRILLER LES ÉTAPES

Que ce soit pour ceux qui, tout d’un coup, voudraient se mettre au sport, comme pour les habitués, Jérémy Bon recommande de ne pas griller les étapes. . Et du coup, être immobilisé au fond du canapé plutôt que de se faire plaisir à l’effort.

3- ÊTRE RÉGULIER

Pour autant, c’est scientifiquement prouvé, c’est la régularité qui permettra d’atteindre ses objectifs.

4- BIEN S’ÉTIRER

Et pour mettre toutes les chances de son côté, un corps bien étiré au bon moment, sera la clé d’une bonne santé ! , détaille l’urban coach.

En ajoutant à tous ces conseils une alimentation bien équilibrée et une dose de sommeil suffisante, Jérémy Bon vous a donné son pour cette nouvelle année 2019 !

Jérémy Bon, coach de Sun Training, entraîne ses troupes en éxtérieur.