AUTOUR DES MÉDIAS

Direct Matin Montpellier Plus

Rencontre. Suite aux agressions de journalistes perpétrées en marge des manifestations de gilets jaunes dans plusieurs régions françaises, le collectif “Paye toi un journaliste”, créé à Montpellier il y a un mois, s’était mobilisé afin de dénoncer puis faire cesser de tels agissements.

Désireux d’aller plus loin, ces plumitifs Montpelliérains ont décidé d’organiser une rencontre entre citoyens et journalistes, ce mercredi, à la brasserie Le Dôme (*). , explique Céline Durchon, journaliste pigiste et membre du collectif. , renchérit Coralie Pierre, également journaliste du Clapas.