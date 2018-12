UN MARCHÉ DE NOËL EN DEMI-TEINTE

Direct Matin Montpellier Plus

De l’avis général, la fréquentation est en baisse au marché de Noël de Montpellier. Au fil des chalets installés sur l’Esplanade, le constat est le même : « C’est un mercredi calme. Il y a du monde mais moins que les autres années. » De là à relier ce fléchissement aux événements meurtriers qui se sont produits mardi soir à Strasbourg, il y a un pas que beaucoup ne franchissent pas, faute d’un recul suffisant.

Certes, la fusillade – vraisemblablement une attaque terroriste – qui a endeuillé la capitale alsacienne est dans tous les esprits mais la multiplication des attentats sur tout le territoire de l’Hexagone engendre aussi un fatalisme avec lequel il faut vivre.

« Aujourd’hui est aujourd’hui et demain, on verra, indique Michaël, qui tient la boutique de chocolats Amandeous. Je suis triste pour ceux à qui c’est arrivé mais j’espère que les gens vont quand même continuer à en profiter et ne pas s’arrêter de vivre. »

D’autant que, pour beaucoup, les explications sont multifactorielles. « C’est vrai que c’est un peu calme pour un mercredi mais il y a aussi les paramètres de la pluie et du froid, reprend Stéphanie, à la taverne du Père Noël. « Il y a le mouvement des “gilets jaunes” également qui décourage de venir faire ses courses en ville, poursuit Jean-Pierre, qui vend châles, bonnets et bérets. Et, peut-être, l’attrait de la nouveauté qui n’y est plus. »

Les clients ont « adapté leur façon de faire les courses à la situation, reprend Michaël. Il y a beaucoup moins de monde le samedi et plus le soir. » Même son de cloche chez Azaël et ses sculptures en papier.

En surveillant son petit Ismaël qui s’amuse sur un manège, Rachel avoue avoir hésité un instant à venir ce mercredi, à la suite de l’épisode strasbourgeois : « On sait que ça peut arriver n’importe où, n’importe quand. Mais il faut relativiser et je ne veux pas que mon fils grandisse avec cette crainte permanente. Il nous faut continuer à sortir, à vivre. »

Du côté de la sécurité, au poste de secours de la FFSS (Fédération française de sauvetage et secourisme), tenu par les bénévoles d’Aqualove sauvetage, « on n’a pas mis de dispositif particulier en place lié à Strasbourg, explique Léo, puisque, depuis 2015, il existe un tel protocole pour organiser la chaîne des secours et répondre à ce type d’événements. »

Idem du côté de Sécurité 34, qui contrôle les entrées : « On n’a pas reçu de consignes supplémentaires mais elles sont déjà très strictes quant à l’accès. » Tout juste, « un briefing ce matin (mercredi, NDLR) avec la police ».

Signe des temps, « les jeunes se plient volontiers aux contrôles. On voit qu’ils ont grandi avec cette menace. »

Des clients moins nombreux dans un climat délicat.