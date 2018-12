UN LIVRE AU GRAND CŒUR

Ce jeudi, Philippe Saurel, le maire de Montpellier, a présenté l’ouvrage anniversaire “Montpellier Grand Cœur, du centre ancien au cœur de la métropole”.

Ce livre est édité à l’occasion des 15 ans de la création de l’opération “Grand Cœur”. Il présente son rôle, le centre-ville de Montpellier, ses origines, ses ambitions et ses projets, sa métamorphose conduite au fil du temps et ses perspectives d’actions futures pour les habitants. « Grand Cœur témoigne de l’imbrication des différents temps d’une histoire urbaine, allant du Moyen-Âge à nos jours. L’ouvrage retrace ces 15 ans d’actions et de projets qui ont permis de façonner le grand cœur de ville pour le mettre à l’échelle de celui d’une métropole régionale. Le centre-ville de la septième ville de France bat désormais au rythme de la Métropole », a résumé Philippe Saurel.

L’opération Grand Cœur a été créée en 2003 par Georges Frêche. Il s’agissait alors de porter une attention toute particulière au centre-ville pour que celui-ci joue pleinement son rôle de centralité dans l’aire urbaine. L’objectif était de renforcer son attractivité en termes d’espaces publics, de logements, de commerces, de vitalité commerciale. Enfin, le patrimoine architectural et urbain requérait la mise en place d’outils spécifiques pour sa préservation et sa valorisation.

Pour résumer, Grand Cœur a été imaginée pour conserver et affermir un centre-ville vivant et dynamique et redonner ainsi un équilibre d’ensemble tant à la ville qu’à la métropole. Quinze ans plus tard, les actions se poursuivent… et ce livre permet de dresser bilan et perspectives.

Philippe Saurel a promis de poursuivre l’action.