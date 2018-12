LES LAURÉATS SONT…

C’est le 20 novembre dernier que Philippe Saurel, a lancé officiellement la démarche “Places à tous”, le projet de réaménagement du cœur de Montpellier et de sa Métropole, et plus particulièrement le trio composé de la place de la Comédie, l’Esplanade Charles-de-Gaulle et la dalle du Triangle. Un projet évidemment à long terme et avec un gros budget. Lors de la première réunion, le maire de Montpellier avait évoqué la somme de 30 M€.

Hier, Philippe Saurel a de nouveau évoqué ce projet. Cette fois pour dévoiler les trois équipes qui ont été présélectionnées dans le cadre d’un dialogue compétitif, avant le choix d’un lauréat unique, fin 2019, pour mener à bien cet ambitieux projet. Les agences lauréates sont : West 8 Design, In Situ et TER.

« Les candidats retenus devront à la fois faire preuve d’inventivité pour mettre en valeur ou pérenniser les qualités déjà présentes en termes d’usages, de patrimoine et de paysage urbains. En parallèle, ils devront apporter des propositions concrètes pour solutionner les dysfonctionnements constatés et développer des réponses adaptées aux nouveaux usages de la ville », a résumé Philippe Saurel.