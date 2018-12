PRODIGES, C’EST BIENTÔT

Direct Matin Montpellier Plus

Les 25 et 30 octobre dernier, la Ville de Montpellier accueillait le tournage de l’émission Prodiges au sein du Zénith Sud.

Les dates de diffusion du programme viennent d’être dévoilées par France 2, il s’agira du samedi 22 décembre pour “Prodiges, la demi-finale” et du samedi 29 décembre pour “Prodiges, la finale”.

Cette émission de découverte de jeunes talents dans les domaines du chant, de la musique et de la danse avait déjà tourné sa première saison à Montpellier et a fait le choix de revenir pour sa 5e saison. L’Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie a accompagné les candidats pendant les tournages de la demi-finale et de la finale. À voir bientôt donc.

L’émission a été tournée au Zénith.