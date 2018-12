LA CCI ET LES GILETS JAUNES

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, samedi 17 novembre, la fréquentation des commerces connaît un fort ralentissement, selon la CCI de l’Hérault. « Centres-villes, centres bourgs, tous sont touchés ». Alors, pour remédier à cette situation complexe, la CCI Hérault, par la voix de son président André Deljarry, s’est rapprochée des maires des communes de Montpellier, Sète et Lunel.

« Au regard de la période des fêtes de fin d’année, cruciale pour l’ensemble des commerçants, la CCI Hérault suggère de mettre en place jusqu’au 31 décembre des offres de stationnement dans les centres-villes : 2 h gratuites en semaine et le week-end. L’objectif est bel et bien d’inciter les consommateurs à venir en centre-ville, le stationnement étant souvent un des principaux freins », communique André Deljarry.

La Chambre de Commerce et d’Industrie réactualise actuellement l’enquête lancée sur l’ensemble du département quant aux baisses de fréquentation et de chiffre d’affaires. Les premiers résultats semblent confirmer et amplifier cette situation. « Les pertes sont claires et ne seront pas rattrapées », conclut la CCI.