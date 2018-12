NATHAN DANSE VERS LA FINALE D’UN “INCROYABLE TALENT”

Handicapé des jambes, le montpelliérain Nathan Waye danse.

Le breaker de 19 ans a impressionné et ému le plateau et ses jurés lors de la première demi-finale le mardi 21 novembre. Nathan est prêt pour le second challenge qui l’attend ce mardi 11 décembre, face à 12 autres compétiteurs venus chercher comme lui, leur sésame pour la finale du 18 décembre.

Handicapé des jambes, le montpelliérain Nathan Waye est en demi-finale ce mardi d’”Un Incroyable talent” sur M6. « Je suis en train de réaliser un rêve. Toute ma vie, je me suis beaucoup entraîné pour réaliser celui de danser malgré mon handicap. Mais je n’en ai accompli qu’une petite partie encore. Je souhaite voyager à travers le monde, danser où ce sera possible, devenir professionnel et prouver que l’on peut vivre de sa passion quelles que soient les contraintes, que l’art et sport restent accessibles quand même », dit-il.

Pour cette demi-finale, Nathan a construit le thème de son spectacle autour de l’acceptation de son handicap, sur la musique “Là-haut in the morning”. Alors, pas trop stressé avant l’émission ? « Je me sens super bien dans ma peau. Et fier de moi, répond-il J’ai accompli une grande étape dans ma vie alors non je ne suis pas stressé, d’ailleurs je ne ressens jamais de trac avant de monter sur scène. Je me dis simplement que je dois tout donner, et avant tout me faire plaisir ».

Tous derrière Nathan, en espérant le retrouver en finale mardi prochain.