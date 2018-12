DUR POUR LE MHB

Direct Matin Montpellier Plus

Petit week-end pour les équipes élites montpelliéraines. Et encore, le MHSC n’a pu jouer son match au Parc des Princes contre le PSG, en raison des manifestations des gilets jaunes.

L’autre rencontre entre Montpellier et Paris programmée ce dimanche a bien eu lieu. Elle opposait le MHB et le PSG à l’Arena dans le choc au sommet de D1 de handball. Las, dans la foulée d’un début de saison mitigé, les Héraultais n’ont pas réussi à accrocher les Parisiens et se sont inclinés 32-24, laissant leurs adversaires du jour prendre la 1re place du classement.

En rugby, pour la 3e journée de coupe d’Europe, le MHR a baissé pavillon à Toulon (38-28), mais ramène un bon point de bonus défensif qui lui permet de rester en course… à condition de battre Toulon le 16 décembre prochain.