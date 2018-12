DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Trois têtes de série – Canada, Australie, Allemagne (double championne du Monde, en 2003 et 2007) – mais aussi le Brésil qui possède des joueuses de légende comme Marta Vieira da Silva qui a reçu à six reprises le FIFA Best Award… La Ville de Montpellier a été gâtée, samedi soir, à l’occasion du tirage au sort de la coupe du monde de football féminin qui se jouera en France du 7 juin au 7 juillet, dont cinq rencontres se dérouleront au stade de la Mosson.

On connaît donc les affiches des quatre matchs du premier tour qui auront lieu dans la capitale héraultaise : Canada / Cameroun (groupe E), le lundi 10 juin ; Australie / Brésil (groupe C) le jeudi 13 juin ; Afrique du Sud / Allemagne (groupe B) le lundi 17 juin ; Cameroun / Nouvelle-Zélande (groupe E) le jeudi 20 juin. La cinquième rencontre sera un huitième de finale opposant le 1er du groupe C (composée de l’Australie, de l’Italie, du Brésil et de la Jamaïque) au 3e du groupe A, B ou F.

« Maintenant que le programme précis des matchs est communiqué, nous allons pouvoir déployer toute notre énergie et notre passion du sport pour faire de cette compétition internationale un grand rendez-vous festif, sportif, accessible à tous les habitants de Montpellier et sa Métropole. Le football féminin dispose d’une grande place à Montpellier, une place historique. Nous mettrons tout en œuvre pour faire briller les talents sportifs d’ici et d’ailleurs », a réagi le maire de Montpellier, Philippe Saurel.

Cinq rencontres à La Mosson.