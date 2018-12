DE LA CULTURE POUR TOUS LES GOÛTS

1- I love techno au parc des expos

Le festival géant des musiques électroniques revient au parc des expos avec l’ambition de dépasser les 20 000 clubbeurs ! Il s’appuie sur une affiche œcuménique qui réunit vieux loups et jeunes chiens fous. Citons pêle-mêle la sommité française Laurent Garnier, le duo-duel entre The Hacker et Arnaud Rebotini, la sensation belge Charlotte de Witte, Vitalic, la paire Tale of us… Il y en a pour tous les goûts.

2- Blanche-Neige ou la chute du mur…

Le domaine d’O poursuit sa belle série avec un rare ciné-spectacle : “Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin”. Cet objet scénique non identifié adapté, écrit et mis en scène par Métilde Weyergans et Samuel Hercule (la Cordonnerie) tricote un grand moment pluridisciplinaire, théâtral et cinématographique, en entremêlant le conte intemporel et la grande histoire.

3- Marc Lavoine au Zénith sud

Chanteur de charme, Marc Lavoine ? Disons qu’en toute honnêteté, il n’en manque pas mais qu’il serait pour le coup malhonnête de le réduire à cela car il manque encore moins de talents : chanteur, acteur, auteur… dans chaque domaine, il exprime une même générosité voilée d’ombre et de mélancolie. Fort d’un bel album, “Je reviens à toi”, son concert promet une rencontre vraie.

4- Dominique Pinon aux 13-Vents

Acteur jamais moins qu’épatant, et ordinairement génial, Dominique Pinon reste pour le septième art indissociable du cinéma de Jean-Pierre Jeunet. Mais c’est aussi un comédien de théâtre prodigieux. Créé à l’automne 2017 au théâtre de la Colline, à Paris, “L’homme hors de lui” marque son retour dans le monde singulier, à la fois oblique et transversal, torrentiel et démentiel, de Valère Novarina. Une fois encore inénarrable, insensé, ce spectacle qui emprunte à la poésie, à la musique et à l’art pictural a fait l’unanimité. Les deux mots le plus souvent entendus à son sujet : forain et jubilatoire. On en ajoute un troisième : vivement !

5- Les Rockeurs ont du cœur

Depuis 1988, l’opération “Les Rockeurs ont du cœur” met du baume à celui des minots dans le besoin suivant une idée aussi simple que bonne : pour profiter d’un concert sympa, le seul tarif demandé est un jouet ou un cadeau neuf adapté pour un enfant de 0 à 14 ans. En échange, les groupes invités et investis ne jouent pas leur répertoire mais des moments uniques et rares (reprises, duos, morceaux insolites). On y retrouvera avec plaisir les Naufragés, Palavas surfers, les Milliardaires, Jeux cruels et quelques vétérans de la scène rock montpelliéraine de la grande époque.

