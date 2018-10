DES STAGES POUR LA TOUSSAINT !

STREET ART – Bienvenue dans l’association Line Up ! Au programme de la 1re semaine, la réalisation d’une fresque collective (stage graffiti, histoire et travail sur les différents styles de lettrages, esquisse sur papier, initiation à l’utilisation de la bombe de peinture) avec le street artiste Spel.

La deuxième semaine est consacrée à la réalisation d’une toile avec lettrage (mise en place du projet, histoire et travail sur les différents styles de lettrages, choix des couleurs, technique de pochoir, caches et remplissage des lettres et formes, création d’une toile). Aux manettes, le street-artiste Honck.

JOUE-LA COMME GRIEZMANN – Il est comme ça, Jacques Pawawi, le président du Stade Lunaret 1913, doyen des clubs de football de Montpellier : passionné de ballon rond et le cœur sur la main. La raison pour laquelle son club propose, aux enfants âgés de 6 à 11 ans, un stage gratuit de foot, du lundi 22 au vendredi 26 octobre, de 13 h 30 à 16 h 30. Le tout, dans un « esprit familial et convivial ».

VOILE – Pourquoi ne pas profiter de l’été indien pour découvrir les joies de la voile ? Pour vous accompagner dans votre démarche, le Yacht-Club de La Grande-Motte organise pendant les deux semaines de vacances de la Toussaint des stages destinés aux enfants comme aux adultes. Venez vous initier ou vous perfectionner en mer ou sur l’étang du Ponant à la barre de petits dériveurs, de catamarans et de sport-boats à moins que vous ne préfériez la simplicité de la planche à voile. En trois ou 5 jours, selon vos choix, vous progresserez très vite et deviendrez rapidement autonome.

SUR LE CAROUX – Les Écologistes de l’Euzière proposent aux enfants de 8 à 13 ans un camp d’automne, “Au pays du mouflon et de la châtaigne”, spécial montagne, sur le Caroux dans l’Ouest héraultais. Il reste quelques places sur ce séjour. Pendant une semaine, les enfants seront hébergés en gîte dans un hameau du XVIIe siècle. Au programme : découverte de la vie en montagne de jour et de nuit, explorations naturalistes, aventures gustatives à la rencontre des produits du terroir, enquête dans les rochers et pierres précieuses de ce beau massif.

DANSE – Faites de la danse en famille avec Montpellier Danse. Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos proposent plusieurs rendez-vous au public. « Nous envisageons de mener cette extraordinaire expérience d’ateliers entre les enfants et leurs parents à partir du processus de travail à l’œuvre dans notre création en cours… L’atelier se composera donc de différents exercices chorégraphiques que nous inventerons en allant puiser dans différents langages ou techniques, tels que la danse contemporaine, la danse contact, le yoga ou encore les arts martiaux ».

Halloween oblige, les héros préférés des enfants, Harry Potter, sorcières, fantômes et vampires, font leur grand retour chez Enjoy English pour une semaine de frissons et de rires. Un stage placé sous le signe de la magie, des expériences, des déguisements rigolos et surtout de la bonne humeur. Le tout en anglais, avec des profs natifs anglophones.

Formules de 3 à 17 ans.