KITO PREND LE LARGE

Loup de mer. Avec son plus beau sourire, le célèbre navigateur montpelliérain Kito de Pavant, vient de larguer les amarres de Port-Camargue. Direction Saint-Malo où, dans un mois, sera donné le départ de la mythique Route du rhum, que Kito espère bien remporter. Cela fait plus d’un an maintenant que celui qui aime se faire appeler prépare cette échéance. Recherche de sponsors, achat d’un bon bateau, convoyage depuis la Norvège, 6 mois de chantier pour l’améliorer, 4 mois de navigation, entraînements, qualification, courses furent autant d’étapes à franchir. Désormais, tout est prêt pour que Kito réalise une grande performance sur son Class40 Made in Midi. La rédaction de souhaite bon vent à Kito. Et bon courage !