UNE JOURNÃ‰E Dâ€™ACCUEIL

Direct Matin Montpellier Plus

Bienvenue. Comme chaque année, la Ville de Montpellier invite les quelque 5 000 nouveaux Montpelliérains arrivés au cours des douze derniers mois précédant la manifestation, à participer à une journée d’accueil permettant de faciliter leur intégration et de les guider dans leur vie quotidienne. Au programme, une visite de découverte du centre historique, une présentation des projets de la Ville, une rencontre avec Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, avec l’équipe municipale, ainsi qu’avec les services municipaux et les organismes locaux.