DES HORAIRES DÃ‰CALÃ‰S

Friture sur la ligne. Le Président de la SNCF, Guillaume Pepy, aurait-il déraillé ? Quelques heures après que ce dernier a déclaré que la dans la construction de la Gare Sud de France, et que c’est le maire (DVG) de Montpellier, Philippe Saurel, a réagi en convoquant la presse dimanche matin. Si celui-ci a d’abord rappelé que , l’édile a surtout apporté une information concrète pour les voyageurs. À savoir que les deux trains Ouigo, dont l’arrivée et le départ vers Paris se télescopent, seront à l’avenir espacés de plusieurs heures, et ce, dès le mois de décembre. Des ajustements qui, selon Saurel, régleront les problèmes de congestion des accès de la gare à ces moments précis.