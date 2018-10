DEVENEZ DES AS DU BMX FLAT !

4 – LE CLIFFHANGER : « Il faut vraiment s’acharner à l’entraînement pour réaliser cette figure. Les pieds sur les pegs avant, il faut faire passer ses fesses derrière la selle pour maintenir le vélo droit, avant de tourner sur soit. C’est une figure qui combine plusieurs mouvements, et chacun doit être réalisé à la perfection. »

Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité permise par des 20 pouces, le BMX Flatland est la discipline la plus artistique des sports urbains. Les riders combinent compétences, équilibre et créativité pour effectuer une forme de danse avec leur vélo, où s’apprécient la subtilité de chaque trick et l’esthétique globale du run.

2 – LE ROLLING : « C’est la première figure en équilibre sur une roue que l’on apprend, et c’est généralement la première sur laquelle on prend beaucoup de gamelles…! Il faut mettre l’un des pieds sur le peg arière, et l’autre le plus loin possible du corps, pour permettre d’avoir assez d’équilibre pour avancer.»

1 – LE BALANCING : « C’est l’un des premiers gestes cool qu’on apprend aux élèves. Le vélo reste avec les deux roues au sol, on passe sur les pegs avant, et l’on se sert de l’un des pieds, qui vient se poser sur la roue avant, pour freiner ou avancer, ou encore garder son équilibre. »

3 – LE MAC CIRCLE : «Ici, le but est de tenir en cercle en avançant sur la roue avant. Un pied sur le peg, un autre sur la roue, il faut gérer. C’est l’une des premières figures complexes. Certains peuvent mettre quelques mois à l’assimilier. Quand d’autres mettront plusieurs années. »