UN SUPERMARCHÃ‰ PLEIN DE PROMESSES

Un an d’ouverture et un bel appétit pour développer encore un mode de consommation alternatif plein de promesses. La Cagette, ce supermarché coopératif installé boulevard Clemenceau, célèbre aujourd’hui sa première année d’existence et aborde la seconde avec beaucoup d’ambition. estime Charles Godron, qui rappelle le caractère non lucratif de la démarche.

Un peu plus de 1 300 personnes ont rejoint ce système coopératif où chaque membre est copropriétaire, bénévole et… client. , précisent les créateurs de la Cagette.

L’objectif est de recruter un millier de personnes supplémentaires cette année, puis de parvenir au seuil de 3 000 coopérants considéré comme pertinent pour réaliser des économies d’échelle et proposer les produits avec les marges les plus faibles.

En plus de l’implication des membres, six salariés ont été recrutés par le supermarché. poursuit Charles Godron, selon lequel il ne s’agit pas de

Lors de cette première année d’activité, environ 240 000 articles ont été vendus pour une valeur totale d’1,1 million d’euros. Les demandes des coopérateurs sont prises en compte pour composer l’offre des étals. assure encore la Cagette, qui s’efforce de travailler avec des producteurs locaux quand cela est possible. ajoute Charles Godron.

Imaginé à New York, le concept de supermarché coopératif essaime désormais dans les centres urbains – Paris, Nantes, Rennes – où le modèle de la grande distribution classique est remis en cause, sans pour autant être considéré comme un concurrent direct.

Le lieu rassemble désormais plus de 1 300 coopérateurs clients. RDH