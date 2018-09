COUCOU, LES REVOILOU ?

Direct Matin Montpellier Plus

Sur les murs de l’université Paul-Valéry, quelques tags annonciateurs d’un possible retour des bloqueurs ont fleuri : « En 2019… autogère ta fac ! » ou, plus agaçant, « Coucou, c’est re-nous ! ». Des messages qui n’ont que faire de la décision du tribunal administratif de Montpellier, qui avait ordonné en avril dernier aux occupants de Paul-Va, bloquée depuis mi-février dans le cadre du mouvement contre la loi réformant l’accès à la fac, de « libérer les lieux sans délai ». L’été n’est pas fini que ça sent déjà le printemps !