OÙ SORTIR CETTE SEMAINE ?

Où sortir ? Allez, suivez le guide et son top 5 de la semaine.

Non contents (nous heureux !) de mettre en scène l’opéra-comique La fille du régiment de Gaetano Donizetti pour le compte de Jérôme Pillement, Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley & Dino, offrent aux Folies d’O la toute dernière représentation du spectacle avec lequel ils tournent – et triomphent – depuis quatre ans : Dino fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse. La poilade musicale de l’été, sauce italienne, s’il vous plaît !

Démarrage des grands festivals, installation du soleil, fin des examens, début des vacances… Il ne manquait au fond plus qu’une petite chose pour que Montpellier passe totalement en mode estival. Une petite chose ? Les Estivales ne sont pas rien qui, l’an passé, ont cumulé 200 000 visiteurs ! Leur 14e édition ne change pas de principe : tous les vendredis soir, 30 vignerons différents proposent leurs productions à la dégustation au cœur d’un marché nocturne de l’artisanat, ponctué de musiques en déambulation et de concerts. C’est l’été !

Après la belle réussite du festival Jazz en pic Saint-Loup qu’elle organisait il y a une semaine, l’équipe de Jazz à Junas est cette fois à la manœuvre à Vauvert, dont elle assure la réalisation depuis trois ans. Cette année, les femmes y tiennent clairement la tête d’affiche. En vérité, des voix et des personnalités avant toute autre considération : vendredi Imany, côté soul-pop, et samedi Cecile McLorin Salvant, versant jazz-jazz. En première partie, les hommes ne sont pas mal non plus : vendredi Anthony Joseph et samedi Pierre Bertrand.

Pour la troisième année, le cinéma Diagonal à Montpellier et le centre dramatique national (prononcé désormais “théâtre des 13 Vents”) se sont associés pour la projections en avant-premières sous les étoiles de longs métrages qui ont marqué le dernier festival de Cannes : Le grand bain de Gilles Lellouche (5 juillet), Cold war de Pawel Pawlikowski (6 juillet) et Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher (7 juillet). Trois films, contre six l’an passé, est-ce à dire que ce fut un petit Cannes ? En tout cas, un chouette rendez-vous

“Les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles”, tel est le thème (fort à propos) de la 3e édition du festival SunSète. Tous les soirs, côté plage (promenade du Lido), on profite à 22 h d’une projection en plein air gratuite d’un film emblématique évoquant la liberté et les grands espaces. Et, côté ville (médiathèque, Comoedia, Palace), on regarde d’autres toiles et rencontre du beau linge du 7e art : Brigitte Fossey, Abdellatif Kechiche ou Thierry Klifa.

