LES Ã‰LUS REFONT LES COMPTES

Direct Matin Montpellier Plus

Ainsi va la vie municipale. Quatre mois après avoir voté son budget 2018, les élus montpelliérains ont dû valider les comptes administratifs… 2017, le document qui retrace l’ensemble des dépenses et des recettes exécutées au cours de l’exercice précédent. Un travail fastidieux mais nécessaire, qui a occupé la plus grande partie de cette séance publique qui comptait pourtant 61 dossiers à l’ordre du jour.

Évidemment, le préposé aux gros sous, Max Levita, a mis en avant (soit 644 €) .

Dans la litanie de chiffres, retenons les principaux. Les dépenses totales s’élèvent à 434,4 M€, contre 464,4 M€ en recettes. La part des investissements s’élève à 109,2 M€ et du fonctionnement à 325,2 M€. Et dans la longue liste des détails énumérés par Max Levita, relevons que l’éducation, l’enfance et la jeunesse représentent 30 % des dépenses. Que la masse salariale s’établit à 170,9 M€, en hausse de 2,6 %. Ou encore que les subventions aux associations s’élèvent à 23,8 M€. Entre autres données.

Dans l’opposition, Gérard Lannelongue, à droite, a regretté À gauche, Michaël Delafosse a surtout déploré le manque de soutien à l’aéroport

Peu de débats, donc, et un compte administratif voté à l’unanimité des exprimés, quelques abstentions seulement étant relevées. Ce qui permettait à Philippe Saurel, sorti le temps du vote, de revenir dérouler la suite de l’ordre du jour avec le sourire.