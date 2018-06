Sâ€™INSTALLER Ã€ NOUVEAU TOUT EN HAUT

C’est l’un des clubs les plus anciens. Dans sa discipline et à Montpellier. Surtout, il évolue en élite depuis sa création en 1941, avec sept titres de champion de France et autant de secondes places.

Pas étonnant que le Montpellier Volley Université Club (MVUC) ait renoué avec son passé ces dernières saisons et a flirté avec les premières places. Cette année encore, les Montpelliérains ont effectué une belle saison régulière, laissant juste filer des points lors des dernières journées après une campagne européenne usante pour finalement terminer à la 6e place. Conséquence, c’est Paris qui s’est présenté face à eux en quart-de-finale du championnat, un duel qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, mais qui a tourné à l’avantage des adversaires, pour deux petits points (16-14) dans le tie-breack du match d’appui.

Des regrets évidemment, mais l’entraîneur Olivier Lecat, arrivé en 2016 sur le banc héraultais, ne regrette rien. dit-il.

Olivier Lecat est un entraîneur d’expérience, réputé et reconnu par ses pairs. Le fait de voir Jean-Charles Caylar et les dirigeants du Mvuc réussir à attirer l’un des coaches les plus connus dans l’Hexagone, puis à le conserver dans l’effectif – il a prolongé son contrat – en dit long sur l’ambition du club de se replacer au sein de l’élite nationale.. Ce n’était donc qu’un début. Et pour le Montpellier Volley, la suite d’une longue, très longue histoire.

Défait par Paris en quart-de-finale, le MVUC a manqué de chance.