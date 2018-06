MHB : ILS SONT SUR LE TOIT DE Lâ€™EUROPE

Direct Matin Montpellier Plus

Ce sont des handballeurs incroyables et des hommes hors du commun. Jeudi soir face à Dunkerque, ils ont joué le 52e match d’une saison inoubliable, point final d’une dernière semaine de compétition décisive, délirante, déroutante, douloureuse et, au bout du compte, magique, magistrale, magnifique.

Une semaine plus tôt à Saint-Raphaël, Michaël Guigou, symbole flamboyant de ce Montpellier handball, croyait avoir tout perdu. Le championnat pour commencer après avoir compté jusqu’à six points d’avance sur le Paris Saint-Germain. La coupe d’Europe ensuite. Comment se relever d’une telle désillusion quatre jours plus tard lors du Final 4 à Cologne ?

, témoigne le capitaine. Il n’était sûrement pas le seul dans cet état-là, au moment de s’envoler pour l’Allemagne. Comme souvent, comme toujours depuis qu’il a pris les rênes du club en 1994, Patrice Canayer a alors trouvé la solution, les mots pour redonner espoir et ambition à un groupe KO debout. Tel a été le premier message asséné par le coach à ses joueurs.

Mohamed Mamdouh, tombé du ciel cet hiver pour suppléer Ludovic Fabregas alors touché au cœur, a appris à connaître ce technicien, à l’écouter aussi aveuglément. Et à lui rendre sa confiance sur le parquet. Une minute, cinq minutes, une heure…

Patrice Canayer a été sacré meilleur coach cette saison en Ligue des champions. Ce n’est pas un hasard. Au-delà du discours mobilisateur, l’homme de tous les succès du MHB, est un maître tacticien qui ose tout. Mamdouh peut en témoigner. Tout comme Jean-Loup Faustin, acteur majeur de ce Final 4 alors qu’il cirait le banc de touche depuis plusieurs semaines.

Patrice Canayer est un visionnaire. Quand certains en sont encore à ralentir le ballon, à privilégier le rentre-dedans pour trouver une ouverture dans la défense, lui invite ses hommes à l’audace, à la vitesse, aux déplacements, aux contre-pieds. Ça n’a pas suffi pour décrocher un 15e titre de champion de France, Paris l’emportant sur le fil au bénéfice d’une meilleure différence de but. Mais ce n’est pas grave. En soulevant la seconde Ligue des champions de son histoire dimanche, Montpellier a fait encore plus fort. Et pris date pour les années à venir.

Patrice Canayer, le meilleur coach en Ligue des champions. Juste le meilleur.