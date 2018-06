LUCAS ET SES CHAMPIONS

Il a évidemment attiré tous les regards lors de son arrivée sur les bords des bassins montpelliérains. Mais Philippe Lucas n’est pas qu’un personnage médiatique, c’est aussi un entraîneur efficace.

Lors des derniers championnats de France de natation, les marlins du Montpellier UC ont ramené pas moins de 23 médailles. Une jolie collection qui place le club héraultais à la 2e place de la hiérarchie nationale. Une vraie performance collective et de belles surprises individuelles. Parmi les 15 médailles d’or, retenons notamment les cinq médailles d’or de Fantine Lesaffre sur le 200 brasse, 200 et 400 4 nages, 400 et 800 nage libre ; les trois médailles d’or de David Aubry sur le 400, 800 et 1500 nage libre ; les deux médailles d’or du relais féminin 4×100 nage libre et 4×100 4 nages ; la médaille d’or de Marie Wattel sur le 100 papillon.

A l’issue de ces championnats, quatre marlins sont qualifiés pour les championnats d’Europe qui se dérouleront à Glasgow (Ecosse) du 3 au 12 août prochains : Fantine Lesaffre sur 200 brasse et 200 4 nages, Marie Wattel sur 100 papillon, 100 et 200 nage libre, David Aubry sur 400, 800 et 1500 nage libre et Damien Joly sur 1500 nage libre. Autant d’espoirs aussi de médailles… olympique en 2020. D’autant que d’autres nageurs poussent derrière.

Philippe Lucas a très rapidement pris ses marques à Montpellier.