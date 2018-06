LES FILLES DU MRC SONT DES GÉANTES

Les joueuses du Montpellier Rugby Club ne s’en lassent pas de soulever ce bout de bois.

Début mai à Carcassonne, elles ont décroché le septième trophée de leur histoire dans le championnat de France de rugby féminin, le cinquième en six ans, après leur combat victorieux au stade Domec de Carcassonne face à Toulouse (15-12). Une victoire ensuite célébrée dans leur fief de Sabathé, moment privilégié entre amis et supporters, en famille, puis sur le parvis de l’Opéra-Comédie deux jour plus tard, où elles ont été saluées par le maire et la foule, sur un air de circonstance, “We are the championnes”. Un honneur.

C’est bien pour vivre ces moments forts que les dames et demoiselles de Montpellier se défoncent sur le pré. , apprécie la troisième ligne Pauline Rayssac.

espère un dirigeant du club.

Le MRC est déjà porté vers l’avenir… Et il va le falloir pour rester au sommet du rugby féminin, dont le championnat élite passera désormais à seize équipes, réparties en deux poules de huit. Montpellier fera toutefois figure encore une fois de logique favori à sa propre succession pour un triplé, surtout que l’équipe s’est déjà renforcée avec l’arrivée annoncée des sœurs Ménager, Marine et Romane, qui évoluent à Lille/Villeneuve-d’Ascq. Deux recrues de choix parmi tant d’autres dans un groupe déjà de grande qualité. La belle aventure continue.

Les filles du MRC sont au septième ciel avec ce nouveau titre national.