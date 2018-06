AU BLMA, DES GAZELLES AMBITIEUSES

Revanche. Ce devait être une année de transition, avec l’arrivé d’un nouveau président (Franck Manna), d’un nouveau coach (Rachid Méziane, ex Nice) et le départ de nombreux cadres de l’équipe. Mais, malgré tous ces bouleversements, le BLMA a prouvé qu’il avait gardé, même dans les moments difficiles, la culture de la gagne acquise lors des titres de 2014 et 2016, ce qui lui a permit de décrocher une place qualificative à l’Eurocoupe. Une saison éprouvante mais qui a eu le don de forger un caractère de fer à certaines joueuses, notamment celui de la meneuse de jeu Romane Berniès, qui sera certainement l’une des leaders du vestiaire dans les années à venir.

C’est sur ces fondations pérennes que Franck Mana souhaite capitaliser pour lancer une saison 2018-2019 pour laquelle il a confectionné, avec son coach Rachid Méziane, À savoir, un subtil alliage entre expérience et jouvence. On soulignera l’arrivée de l’emblématique capitaine de l’équipe de France et championne d’Italie en titre, Endéné Miyem. Les retours de la double championne d’Europe Héléna Ciak qui apportera ou de Diandra Tchatchouang, qui vient de remporter la Ligue Féminine avec Bourges. Le transfert de la star américo-australienne Sami Withcomb, dont la directrice sportive, Edwige Lawson-Wade, estime qu’elle réalisera sans soucis Sans oublier les deux jeunes (20 ans) graines prometteuses que sont Alix Duchet (que Méziane a coaché à Nice) et Ornella Bankolé.

Avec cet effectif conquérant, qui sera encadré par la téméraire Romane Berniès, le président Franck Manna fixe ses objectifs : .

À ce renouveau sportif s’adjoint également un changement dans la communication du club, signée par l’agence Montpelliéraine Étincelle. Le BLMA s’offre donc un nouveau logo, au centre duquel on retrouve une gazelle jaune et orange bondissante. Un symbole qui accompagnera un nouveau maillot également, sur lequel des griffures sont censées raisonner comme autant . Sans oublier Gazou, la nouvelle mascotte, qui jouera le rôle de 6e fille pour encourager les Lattoises dans leur soif de victoires.

Après une saison décevante, le BLMA entend reboondir.